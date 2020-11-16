برلماني روسي: بوفاة وليد المعلم ذهبت معه حقبة كاملة من السياسة الخارجية السورية

أكد رئيس مجموعة الصداقة بين برلماني روسيا وسوريا النائب بمجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، أن حقبة كاملة من السياسة الخارجية السورية انتهت بوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مشيرا إلى أن المعلم كان رجل الواجب يخدم بلاده بإخلاص.

وقال سابلين - في تصريح لوكالة أنباء"سبوتنيك"اليوم الاثنين - "تقابلنا قبل أيام قليلة في مؤتمر حول عودة اللاجئين بدمشق، وكان واضحا أن حالته الصحية سيئة جداً، حتى أنه لم يلق كلمة في المؤتمر لكنه حضر لأن ذلك كان مهما لسوريا".

وأضاف البرلماني الروسي "أن وليد المعلم كان رجل الواجب من الذين خدموا بلادهم بإخلاص، وكان يلقب بأسد الدبلوماسية السورية، وكان يحظى حتى باحترام الأعداء".

وتابع: "لقد ذهبت معه حقبة كاملة من السياسة الخارجية السورية".

يُذكر أن وكالة أنباء "سانا" الحكومية السورية أعلنت في وقت سابق عن وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.