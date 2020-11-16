تأجيل محاكمة ناشط سياسي جزائري متهم بإضعاف معنويات الجيش إلى 30 نوفمبر

قررت هيئة محكمة القليعة بولاية تيبازة الجزائرية (شمال) اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة كريم طابو أحد ناشطي الحراك الشعبي والناطق باسم حزب الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد)، إلى يوم 30 نوفمبر الجاري، بناء على طلب دفاع المتهم.

ويحاكم طابو منذ شهر سبتمبر 2019 بتهمة إضعاف معنويات الجيش، ويعد تأجيل اليوم هو السابع من نوعه للقضية.

ورفضت المحكمة في جلسة 26 أكتوبر الماضي التماس رفع إجراءات الرقابة القضائية عنه استنادا إلى عدم إمكانية الفصل في أي إجراء أصدرته غرفة الاتهام بحق المتهم طابو.

وكانت الجلسات السابقة قد تم تأجيلها بطلب من هيئة دفاع المتهم والتي كان آخرها جلسة يوم 26 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية إلى قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت، وقد تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019، وقررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.

ويعد طابو من قادة الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2019 وأطاح بالرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.

يذكر أن كريم طابو متهم في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والمساس بالدفاع الوطني وسلامة التراب الوطني، وقد القي القبض عليه غداة إطلاق سراحه أي يوم 26 سبتمبر 2019 ، ووضع قيد الحبس من محكمة سيدي محمد للجزائر العاصمة.

وصدر بحقه طابو يوم 24 مارس الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية محكمة سيدي محمد.

وشغل كريم طابو (46 سنة)، منصب السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية بين 2007 و2011 قبل أن ينسحب منه سنة 2012 ليعين ناطقا رسميا لحزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي (غير معتمد).