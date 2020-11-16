كوريا الجنوبية: السلطات الصحية تحذر من موجة كورونا جديدة في غضون شهر

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الدولة الأسيوية ربما تواجه موجة جديدة من فيروس كورونا في غضون شهر، في ظل عدم ظهور أي علامة على تباطؤ الإصابات الجماعية، ومع احتمال أن تعرقل تجمعات نهاية العام جهود مكافحة الجائحة.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها باللغة الإنجليزية عن السلطات قولها في بيان، إن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي المستجد تجاوزت المئتين لليوم الثالث على التوالي، مع انتشار الإصابات الجماعية على مستوى الدولة، وهو ما دفع السلطات إلى النظر "بشكل جدي" في زيادة تدابير التباعد الاجتماعي بمقدار نصف درجة.



ورصدت كوريا الجنوبية 223 حالة إصابة أخرى بمرض كوفيد-19، من ضمنها 193 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 28769 حالة، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وظلت الإصابات اليومية فوق الـ 99 حالة لليوم التاسع على التوالي،. وتجاوزت أمس الأول السبت حاجز الـ200 للمرة الأولى في 73 يومًا.



وعزت السلطات الصحية النمو الحاد للإصابات الجماعية إلى التجمعات الخاصة والأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد، مما جعل من الصعب تتبع الحالات المحتملة والحد من انتشار الفيروس.



وذكرت وزارة الدفاع أنها ستتبنى التباعد الاجتماعي من المستوى 1.5 للوحدات العسكرية في منطقة العاصمة سول ومقاطعة جانج وون الشرقية لمدة أسبوعين اعتبارا من غد الثلاثاء، بعد سلسلة من الإصابات بفيروس كورونا في المناطق المذكورة.