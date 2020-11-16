الأكثر قراءة
القبض على مروان محسن بعد تصادم سيارته بدراجة هوائية وإصابة سائقها
فيديو.. الأرصاد تكشف سبب سقوط ثلوج على الدقهلية
«خناقة أطفال».. تفاصيل ذبح نجار على يد 4 أشخاص في كرداسة
بعد إعلان انفصالها عن تامر حسني.. بسمة بوسيل توجه رسالة غامضة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 345 حالة، بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، و71 إصابة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 6684، بينها 2714 حالة شفاء، 49 منها سجلت اليوم الأحد.