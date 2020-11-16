جثمان وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم يواري الثرى في دمشق وتواصل برقيات التعازي

شيع في العاصمة السورية دمشق جثمان وزير الخارجية السوري وليد المعلم بمشاركة كبار رجال الدولة وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي المعتمدين في دمشق وآلاف من السوريين.



وقد نقل الجثمان من أحد مشافي دمشق إلى جامع سعد بن معاذ في حي المهاجرين حيث تم الصلاة عليه، وبعد ذلك نقل الجثمان إلى مقبرة المزة غرب العاصمة.



في الوقت الذي تواصلت برقيات التعازي والاتصالات معزية بوفاة الوزير المعلم من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والسفير الصيني في سورية فينج بيو وكوبا ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس اللبناني العماد ميشيل عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف.



وكان للافت في المعزين بوفاة المعلم تعزية من المستشار الدبلوماسي لملك البحرين وزير الخارجية السابق، خالد بن أحمد آل خليفة يعرب عن تعازيه بوفاة المعلم.



كان المعلم قد توفي فجر اليوم الاثنين في دمشق عن عمر 89 عاما قضى أغلبها في العمل الدبلوماسي وعين وزير للخارجية منذ عام 2006.