منسق أممي يعرب عن القلق بشأن قرار إسرائيل البناء في جفعات همتوس

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عن قلقه البالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية أمس بفتح عملية تلقي العطاءات لبناء وحدات استيطانية في منطقة تعرف باسم "جفعات همتوس".



وقال المنسق في بيان: "في حال تم بناؤها، فإنها ستعزز حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مما يضر بشكل كبير بالآفاق المستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة، وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط عام 1967، بحيث تكون القدس عاصمة لكل من الدولتين".



وأكد أن "البناء الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي"، ودعا السلطات إلى "التراجع عن هذه الخطوة".



وشددت منظمة "السلام الآن" أمس أن البناء الإسرائيلي في "جفعات همتوس" من شأنه أن "يعوق بشدة آفاق حل الدولتين" للصراع مع الفلسطينيين، لأن الحي الإسرائيلي سيعزل القدس الشرقية عن بيت لحم.



وأشار بريان ريفز، من منظمة "السلام الآن"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أن هذه الخطوة تفكك المنطقة الحضرية الفلسطينية الأبرز، في إشارة إلى القدس الشرقية، وإلى مدن بيت لحم الفلسطينية إلى الجنوب ورام الله إلى الشمال.



ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي يأمل الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.