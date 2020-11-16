قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الهدف من التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في إنشاء خزانات للمياه، لتوفير احتياجات أهالي منطقة مرسى مطروح.

وأضاف خليفة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه تم تخصيص 1.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات التنموية الصغيرة المدرة للدخل والخاصة بالمرأة والشباب في مرسى مطروح.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد التزام الحكومة بتزويد التمويل حال الحاجة للمال الإضافي في تنمية هذه المنطقة، مضيفًا أن مصر تتكلف الكثير لتوفير المياه لأهالي هذه المناطق.

وأكد الدعم السياسي لجميع القطاعات، وخصوصًا الزارعي منها، مشيرًا إلى الاهتمام بصورة كبيرة بكل المشروعات الخاصة بتنمية القطاع الزراعي، بما يعود بالنفع على الأهالي.