 معيط: عرض أول فاتورة إلكترونية صدرت أمس على رئيس الجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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معيط: عرض أول فاتورة إلكترونية صدرت أمس على رئيس الجمهورية

سارة حمزة
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 3:45 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 3:45 م

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم اليوم عرض أول الفواتير الإلكترونية التي صدرت بالأمس على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه منذ عامين كان آخر اصدار للشيك الورقي في المعاملات الحكومية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم.

ومن جهته، قال إبراهيم سرحان رئيس شركة "اي فاينانس"، إن ما يحدث الآن هو تنفيذ على أرض الواقع للتطوير والميكنة والتحول الرقمي.

وأضاف: "على الرغم من آثار فيروس كورونا لكن واصلنا العمل مع الوزارة المالية لكي نتمكن من الانتهاء من عمل الفاتورة الإلكترونية".

وأكد أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق للعادلة الضريبة.


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