افتتاح مكتب خدمة أسر الشهداء بجامعة قناة السويس

افتتح الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، مكتب خدمة أسر الشهداء وضحايا، ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية لتقديم كل التسهيلات لأسر الشهداء.

وأكد "زكي"، أنه تقديرًا من الجامعة للتضحيات التي قدمها شهداء مصر الأبرار وتكريمًا لشهداء وضحايا، ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية قرر مجلس الجامعة أعفاء أبناء أسر الشهداء والضحايا، والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والإرهابية، والأمنية من المصروفات الدراسية ورسوم المدينة الجامعية في البرامج التقليدية والمميزة.

وأضاف أن الجامعة قررت تحديد نسبة من المنح الدراسية لهم ولمرحلة الدراسات العليا "الماجستير" لأبناء محافظات القناة، وسيناء للطلاب المتميزين علميًا من أبناء الشهداء.

ووجه رئيس الجامعة بحصر مستحقى الخدمات كل 3 أشهر لوضع رؤية لطبيعة الخدمات التي تقدم لهم ورصد الاحتياجات الفعلية لهذه الأسر.