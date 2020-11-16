 وزير الخارجية الألماني: التغير المناخي يهدد التراث الثقافي - بوابة الشروق
الإثنين 16 نوفمبر 2020 8:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الألماني: التغير المناخي يهدد التراث الثقافي

هايكو ماس
هايكو ماس
د ب أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 7:35 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 7:35 م

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن اعتقاده بأن التغير المناخي يمثل تهديدًا للتراث الثقافي.

وفي افتتاح مؤتمر بعنوان "الإرث الثقافي والتعددية"، نقلت الخارجية عن ماس قوله، في بيان اليوم الاثنين إن التغير المناخي وتداعياته ليسوا كوارث طبيعية.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن هذه الكوارث التي صنعها الإنسان لا تهدد فقط المستقبل بل تهدد الماضي أيضا، وفي كل مكان تهدد الرياح الموسمية أو فيضانات القرن والعواصف والحرائق بتدمير تراثنا الثقافي.

وحذر ماس من أنه حيثما يتم تدمير الثقافة، تموت الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بأكثر من هوية ثقافية، فهو يتعلق بميراث يعبر عن أمل كل البشر في الإنسانية، "وهذا هو الأساس الحقيقي لمعابدنا وكاتدرائياتنا ومكتباتنا ومتاحفنا وكنوزنا الثقافية".

وسيناقش المؤتمر التحديات والنجاحات وأوجه التآزر والاستراتيجيات الخاصة بالحماية متعددة الأطراف للإرث الثقافي، ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بالإضافة إلى علماء وممثلين عن المجتمع المدني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك