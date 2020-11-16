 وزيرة التضامن: من الوارد إغلاق الحضانات حال تفاقم الوضع الوبائي - بوابة الشروق
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وزيرة التضامن: من الوارد إغلاق الحضانات حال تفاقم الوضع الوبائي

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 1:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 1:23 ص

قال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 14 ألف حضانة مقننة رسميًا، إضافة إلى 10300 أخرى كانت غير مرخصة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على منحها الترخيص المؤقت لحين حل مشكلاتهم.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه سيتم تغيير استراتيجية التعامل حال حدوث أي مستجدات على الأرض، مؤكدة أنه من الوارد إغلاق الحضانات حال تفاقم الوضع الوبائي.

وأوضحت أن الحضانات تعمل بصورة طبيعية وبإجراءات احترازية رشيدة، بما يوفر الحماية الفضلى للأطفال والعاملين، مضيفة أن هذا يؤثر على السيدات العاملات، لكن صحة الأطفال لها الأولوية.

وأشارت إلى أنه كان هناك 2000 حضانة تعمل مع بدء العودة للحياة الطبيعية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوهة بأنه تم إغلاق أربعة منها فقط، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة.

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