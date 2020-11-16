 الجزائر تتجه لإعادة فرض قيود كورونا جراء ارتفاع الإصابات بالفيروس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تتجه لإعادة فرض قيود كورونا جراء ارتفاع الإصابات بالفيروس

رويترز
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 5:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 5:02 ص

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أن السلطات ستعاود فرض قيود تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ابتداء من 17 نوفمبر الحالي.

وفي بيان له، قال جراد: "إن الإجراءات ستشمل إغلاق الصالات الرياضية والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه وأسواق السيارات المستعملة، والحد من ساعات عمل بعض المتاجر".

وأضاف: إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى التصدي "للمرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من حيث تطور الوضع الوبائي".

وبموجب هذه القيود، ستغلق أنشطة مثل المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة ومتاجر الألعاب من الساعة الثالثة مساء، بحسب التوقيت المحلي للبلاد.

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