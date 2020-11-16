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بدء مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية السوري

نور رشوان
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 2:12 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 2:12 م

بدأت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، بدمشق.

وأعلن التليفزيون السوري الرسمي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية، وليد المعلم، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.


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