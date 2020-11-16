الفلبين تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين تسجيل 1738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 409 آلاف و574 إصابة.

ونقلت صحيفة "ذا فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية عن الوزارة إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في الفلبين إلى 7 آلاف و839 حالة.

كما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الإصابة إلى 374 ألفا و366 شخصا بتسجيل 45 حالة تعاف جديدة، وتمثل حالات التعافي ما نسبته 91% من إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد.

يأتي ذلك فيما توقع فريق أبحاث تابع لجامعة الفلبين أن ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لما بين 425 ألفا إلى 440 ألفا بنهاية نوفمبر الجاري.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث إجمالي إصابات ووفيات فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.