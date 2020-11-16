 معبد برامبانان بإندونيسيا يزيد عدد السياح لفترة عيد الميلاد ورأس السنة - بوابة الشروق
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معبد برامبانان بإندونيسيا يزيد عدد السياح لفترة عيد الميلاد ورأس السنة

جاكرتا - د ب أ:
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 10:40 ص

يعتزم معبد برامبانان في يوجياكارتا بإندونيسيا، زيادة عدد السياح لعطلات عيد الميلاد ورأس السنة المقبلين.

 

وقالت السلطات مؤخرا إن الحصة سترتفع إلى 7 آلاف سائح في اليوم أو إلى نحو 60% من السعة الفعلية لمعبد برامبانان في المرحلة الرابعة من تبني التجربة التشغيلية من الوضع الطبيعي الجديد.

 

وكانت السعة القصوى للمرحلة الثالثة من التجربة التشغيلية تبلغ 5 آلاف سائح في اليوم، حسبما ذكر موقع "أنتارا نيوز دوت كوم".

 

وأعيد فتح معبد برامبانان رسميا أمام السياح في يوليو في ظل بروتوكولات صحية صارمة تتعلق بفيروس كورونا.

 

ويعد معبد برامبانان بين أشهر المواقع السياحية الشهيرة في يوجياكارتا.

 

وفي منطقة المعبد، يمكن للزوار رؤية 3 معابد مهمة شيدت من أجل 3 آلهة في الديانة الهندوسية وهما شيفا وفيشنو وبراهما، إلى جانب معابد أخرى تستحق الاستكشاف.

 


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