إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 13 ألفا و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 775 ألفا و121 حالة.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما لاري - في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية - أنه تم تسجيل 486 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 41 ألفا و979 شخصا.

وأشارت لاري إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 564 ألفا و699 شخصا حتى الآن.. مضيفة أن 5 ملايين و 545 ألفا و 444 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.