مستوطنون إسرائيليون يعترضون زيارة وفد أوروبي لمنطقة في القدس الشرقية

اعترض مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي إلى منطقة في القدس الشرقية تخطط إسرائيل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية بها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية مستوطنين يرددون "عودوا لدياركم يا معادي السامية"، بينما كان أعضاء الوفد يحاولون التحدث إليهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أعضاء من مجلس بلدية القدس كانوا ضمن المحتجين على زيارة الوفد لمنطقة تعرف باسم "جفعات همتوس"، غداة إعلان إسرائيل عن خطط للتوسع الاستيطاني بها، ما أثار مخاوف من أنها ستعزل القدس الشرقية عن بيت لحم في الضفة الغربية ومن ثم القضاء على الآفاق المستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة.

وقال شادي عثمان، المتحدث باسم وفد الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هدف الزيارة كان إرسال رسالة سياسية "تؤكد على موقف الاتحاد الأوروبي المعارض لأي مستوطنات سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية".