أوباما: وجهات النظر البديلة لناخبي ترامب تقسم البلاد

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الأحد، إن الانقسامات الأمريكية العميقة مدفوعة بالعقلية المختلفة لمؤيدي الرئيس دونالد ترامب، ووسائل الإعلام المحافظة التي تغذي هذه الآراء.

وخسر ترامب التصويت الشعبي أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، على الرغم من أن أكثر من 73 مليون أمريكي أدلى بأصواتهم لصالحه.

وأضاف أوباما لبرنامج صنداي مورنينج على شبكة "سي بي إس"، في أول مقابلة له منذ انتخابات الثالث من الشهر الجاري "قوة النظرة العالمية البديلة، التي يتم تقديمها في وسائل الإعلام التي يتابعها هؤلاء الناخبون، لها وزن كبير".

ولم يذكر الرئيس السابق منفذًا إعلاميًا محددًا، لكنه انتقد هو والديموقراطيون قناة "فوكس نيوز" منذ فترة طويلة، والتي تضم مجموعة من المضيفين المحافظين ومن بينهم تاكر كارلسون وشون هانيتي، والذين كانوا من المروجين المتحمسين لترامب وسياساته .

وأوضح أن عدم وجود إجماع بشأن التحديات التي تواجهها الأمة يجعل من الصعب إحراز تقدم بشأنها.