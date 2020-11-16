وزارة الشباب والرياضة تُعلن نتيجة التحقيق في وفاة طفل أثناء السباحة بنادي الرواد بالشرقية

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن اللجنة التي شكلتها الوزارة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، للتحقيق في واقعة وفاة الطفل عمر محمد علي ميرة، 14 سنة، أثناء السباحة في نادي الرواد بالعاشر من رمضان، أكدت على أن ولي أمره وقع في خطأ كبير، وذلك بإرسال نجله إلى النادي رغم علمه المسبق بأنه كان مريض.

وأضاف فوزي، في تصريحات إعلامية، أن التحقيقات أدانت كذلك الجهاز الفني والإداري لقطاع سباحة المنافسات بالكامل، والمتمثل في رئيس جهاز الألعاب المائية بالنادي والمدير الفني لفريق السباحة ومدرب الفريق؛ وذلك لعلمهم بالحالة الصحية للاعب طبقًا لتقرير الكشف الطبي الذي تم تقديمه، وبناءً عليه تم تحويل الجهاز الفني والإداري بالكامل، وفقًا لقرار المستشار القانوني، إلى النيابة العامة، وهو ما وافق عليه وزير الشباب والرياضة، فضلًا عن تحويل المختصين بمديرية الشباب والرياضة، الخاصين بمراقبة الأندية بالمحافظة، إلى جهات التحقيق المختصة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى الغندور بالعاشر من رمضان، يفيد بوصول الطفل عمرو محمد ميرة، 14 سنة، في حالة إعياء شديد.

وتبين توقف عضلة قلب الطفل أثناء تواجده لحضور تدريبات السباحة في نادي الرواد بالعاشر من رمضان، فيما جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، لكن باءت المحاولات بالفشل وتوفي الصغير.

وأعلن نادي الرواد حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، عقب وفاة اللاعب، مشيرًا، إلى أن وفاة الطفل قضاء وقدر.