أوباما: ميركل شخصية قيادية بارزة

أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشدة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية الصادرة، غدا الثلاثاء، ومجموعة (آر تي إل) الألمانية الإعلامية، قال أوباما: "أعول كثيرا على أنجيلا ميركل، وهي كانت وما زالت حتى الآن شخصية قيادية سياسية بارزة ليس لألمانيا وحدها بل لأوروبا وللعالم".

وأضاف أن موقفه معها لم يكن سهلا في بداية الأمر "ففي البداية كانت متشككة بعض الشيء وكانت ترى أنها لا تثق في الناس الذين يلقون مثل هذه الخطب الرائعة".

وتطرق أوباما في المقابلة التي كان قد أجراها يوم الجمعة الماضي في واشنطن إلى فوز زميله في الحزب الديمقراطي ونائبه السابق جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورأى أن هذا الفوز " أوقف النزيف مؤقتا على الأقل"، مشيرا إلى الوضع الصعب لبلاده بعد قرابة أربعة أعوام من حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب.

في الوقت نفسه، رأى أوباما أن المشاكل المتجذرة للمجتمع في الولايات المتحدة لم يتم حلها بعد مع فوز بايدن "ففي بلادنا لا تسير الخطوط الفاصلة عبر العوالم المتعلقة بلون البشرة والمعتقد وحسب بل إنها تسير أيضا عبر الصعيد الجغرافي بين المدينة والريف، وربما كان الأكثر ضررا هو حقيقة أن كل جانب صار له وسائل إعلامه الخاصة به وبالتالي حقائقه الخاصة به".

تجدر الإشارة إلى أن بايدن شغل منصب نائب الرئيس أوباما في الفترة بين 2009 حتى 2017.