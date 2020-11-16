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أشاد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، باستقبال منتخبنا الأول في توجو فور الوصول.

وقال جمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الطائرة الخاصة التي استقلتها بعثة المنتخب قللت من الارهاق.

وتابع: فندق الاقامة يبعد 15 دقيقة عن المطار، خضعنا لمسحة فور وصولنا وننتظر نتيجتها.

واكد: الشعب هنا طيب وكان هناك وفد لنا وصل قبل وصول البعثة بأيام سهل علينا أمور كثيرة.

وعن امكانية حضور جمهور المباراة قال: حتى الان بدون جمهور الا لو وصل تعليمات جديدة قبل المباراة.

وعن عدم سفر طارق مصطفى قال: فوجئنا بانتهاء جواز سفره، وبالفعل توجه اليوم وقام بتجديده وسوف يلحق بنا غدا.

واختتم كلماته متحدثا عن حسام البدري قائلا: لم يطلب زيادة في عقده ولكن هناك بند بزيادة سنوية.