طريق كيبلر تراك يكشف عن جمال نيوزيلندا الطبيعي الوعر

رؤية ببغاء الكيا للمرة الأولى مثير. يقفز الببغاء الجبلي في الأرجاء على جذع شجرة، يتلألأ ريشه بلون أخضر زيتوني. ويحول رأسه غير عابئا بالضغط على زر التصوير في الكاميرات.

لايزال المتنزهون المبتهجون لا يعلمون شيئا بشأن الطائر وما ينتظرهم في هذه الجولة.

إنه اليوم الأول في مسار كيبلر تراك وهو طريق دائري يبلغ طوله 60 كيلومترا عبر متنزه فيوردلاند ناشونال بارك. يشغل المتنزه الزواية الجنوبية الغربية من جزيرة ساوث أيلاند بنيوزيلندا وهي شهيرة بجمالها الطبيعي الوعر وتشتهر بالأمطار الغزيرة.

يأخذ الكثير من الزوار سفينة عبر زقاق "ميلفورد ساوند" البحري، أو يسيرون على مسار ميلفورد تراك أو روتبرن تراك. ومقارنة بهذين المسارين، فإن مسار كيبلر تراك هو دخيل إلا أنه يكون مزدحما مثلهما في ذروة الموسم عندما يتم غلق ميلفورد ساوند جراء الأمطار الغزيرة.

وفي بلدة تي أناو، وهي نقطة البداية للجولة، عادة ما يكون هناك أمطار وثلوج أقل. وللوصول إلى كوخ لوكسمور هت، يبدأ الزائر بالسير على طول شاطئ بحيرة تي أناو قبل أن يبدأ المسار العريض في الارتفاع ويصبح متعرجا. وفيما يزيد الارتفاع، ينمو نبات الأشنة على أفرع الشجر وتغطي الطحالب أرض الغابات.

تنتهي الغابة الخيالية فيما يخطو المتنزهون قمة جبلية ذات مزيج من خصلات الحشائش الصفراء والشجيرات الخضراء تتمايل وسط الرياح. تنظر إلى البحيرة على اليمين، وإلى القمم المغطاة بالجليد على اليسار. وقبل أن تصل إلى الكوخ يمكن سماع ببغاوات الكيا وهي تصدح وتراها ترفرف فوق نباتات الكالونا. وسريعا ما تعلم أنها ضيوف دائمة في لوكسمور هت وليست خجولة على الإطلاق.

يقع كوخ لوكسمور هت على ارتفاع 1085 مترا فوق سطح البحيرة.