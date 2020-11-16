المجر وبولندا تستخدمان الفيتو بشأن قرار يتعلق بموازنة الاتحاد الأوروبي

استخدمت المجر وبولندا حق النقض (الفيتو) ضد قرار رئيسي خاص بميزانية الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تدخل الاتحاد الأوروبي في شئونهما المتعلقة بسيادة القانون، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين.



وأعلن الناطق باسم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، سيباستيان فيشر، في تغريدة أن التكتل يريد أن يكون له سلطة جمع أمواله الخاصة من خلال، على سبيل المثال، الضرائب على السلع البلاستيكية ولكن الدولتين أعاقتا الخطوة.



يشار إلى أن الدعم بالإجماع لهذه الآلية ضروري لتمرير خطة إنفاق طويلة الأمد بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار) والموافقة على صندوق تعافي اقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .



وسوف يتسبب النقضين اللذين جاءا في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي حتما في تأجيل تسليم أموال مطلوبة بشدة، فيما من المقرر أن تبدأ الميزانية التي تستمر سبع سنوات في الأول من يناير، ما دفع مسئول بارز بالاتحاد الأوروبي بالقول إن الدولتين احتجزتا الميزانية طويلة الأمد "رهينة".



وتحتاج الدول التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا مثل إسبانيا وإيطاليا، للأموال لإعادة اقتصاداتها إلى المسار.



وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر في تغريدة اليوم الاثنين بعدما تم الكشف عن نقض الدولتين: "تتمنى بولندا نهجًا منطقيًا من شركائنا ووضع قواعد سوف تسمح بالتوصل لاتفاق، ونحن منفتحون أمام حلول بناءة طالما أنها متسقة مع استنتاجات المجلس الأوروبي واتفاقيات الاتحاد الأوروبي الموضوعة".