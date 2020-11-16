سكرتير عام كفر الشيخ يعقد اجتماعا لرفع الإشغالات

عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعاً لتعظيم دور الإشغالات بمجلس مدينة كفر الشيخ، ورفع جميع المخلفات بشرق وغرب العاصمة، بالتعاون مع شرطة المرافق.



جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء رضا النويشي مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد أحمد عبدالسلام رئيس قسم المرافق، ورؤساء أحياء غرب وشرق مدينة كفر الشيخ.



وعقد الاجتماع عقب جولة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشوارع شرق المحافظة، وشدد خلال الجولة على إزالة الإشغالات، ورفع المخلفات؛ لتظهر العاصمة بالمظهر اللائق.



ووجه محافظ كفر الشيخ بشن حملات لرفع الإشغالات والنظافة مرتين يومياً، كما وجه بمراجعة بلاعات الصرف الصحي، وتسليك بيارات الصرف الصحي.