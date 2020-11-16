الحوثيون يوقفون وزيرا في حكومتهم بتهم «فساد»

أعلنت جماعة "أنصار الله" "الحوثية" في اليمن، اليوم الأحد، توقيف عدد من المسؤولين بينهم وزير في حكومتها ومنعهم من السفر.

وقالت وكالة "سبأ" الموالية للجماعة، إن "مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، قرر إيقاف وزير المياه والبيئة نبيل عبدالله، مع 7 من قيادات الوزارة ومنعهم من السفر".

وأوضحت الوكالة أن القرار أتى "بعد تلقي الهيئة سلسلة وثائق تشير إلى فساد وتبديد أموال المانحين كانت تحصل عليها الوزارة وقطاعاتها المختلفة من المانحين، في مقدمتها منظمة اليونيسف".

وحسب الوكالة، تشير إحدى الوثائق إلى "تبديد وإنفاق وزارة المياه بمبلغ 1.25 مليار دولار، خلال عامي 2018 و 2019".

وأمس الأربعاء، توعد مدير مكتب رئاسة الجمهورية التابعة لحكومة صنعاء أحمد حامد بأن الأيام القادمة ستكون حاسمة في ملف مكافحة الفساد.

وقال حامد في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة"، إن المواطنين سيسمعون خلال الأيام القادمة ما يسرهم في مكافحة الفساد، داعيا وسائل الإعلام إلى المشاركة الفاعلة في معركة مكافحة الفساد.