السودان: جائحة كورونا فاقمت الفوارق بين الدول المتقدمة والنامية

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين أن جائحة فيروس كورونا المستجد فاقمت الفوارق الموجودة سلفا بين الدول المتقدمة والنامية.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الاثنين - أن قمر الدين خاطب الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة دول الـ77 والصين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وناقش الاجتماع، الذي عُقد عن بعد، تأثيرات جائحة كورونا على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.



وأشار قمر الدين إلى التقارير الأممية التي أوضحت حجم الفوارق بين الدول المتقدمة والنامية في مستويات تنفيذ أجندة التنمية، لاسيما تلك المرتبطة بتحقيق الهدف الأول، وهو القضاء على الفقر.



وشدد على ضرورة التركيز على أجندات التنمية المستدامة في أفريقيا جنبا إلى جنب مع الأجندة الأممية واتفاقية باريس بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، داعيا إلى تعزيز التعددية والتعاون والشراكات لمعالجة آثار جائحة كورونا وتنفيذ أهداف التنمية.



ونوه بأهمية الأجندة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سياق الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشائها، والتي جاء في مقدمتها تعزيز التعددية وإزالة الفوارق الرقمية والتمويل وتبني مناهج شاملة تضع الإنسان في صدارة اهتماماتها، مؤكدا التزام السودان بميثاق الأمم المتحدة وبمبدأ التعددية كوسيلة مثلى للتعاون بين الدول.