ألمانيا تؤكد على أهمية العلاقات مع أمريكا وزيادة المسؤولية الذاتية لأوروبا

أكد شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، على أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت على أهمية اضطلاع أوروبا بمزيد من المسؤولية الذاتية عن أمنها.



يأتي ذلك بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصريحات وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، حيث طالب ماكرون بتعزيز جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير القدرة على التعامل بصورة مستقلة في مجالات التكنولوجيا والتمويل الدولي والدفاع.



كانت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، صرحت في وقت سابق من هذا الشهر بأنه من " الخيال" التفكير في أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحل محل دور أمريكا في الحفاظ على الأمن في القارة"، ورد ماكرون قائلا اليوم: "هذا سوء تفسير تاريخي، ولحسن الحظ أن المستشارة الألمانية لا تتبع هذا النهج، إن كنت قد فهمت على نحو صحيح".



وأضاف زايبرت أنه يشاطر فرنسا في السعي إلى المزيد من العمل المستقل لأوروبا، وفي الوقت نفسه نوه إلى أهمية علاقة أوروبا وألمانيا بأمريكا.



وقال زايبرت إنه على قناعة بأن ألمانيا وأوروبا "عليهما مواجهة التحديات الكبيرة في عصرنا بالمشاركة مع الولايات المتحدة إذا كنا نرغب في التصدي لها بشكل فعال".