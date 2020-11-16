كندا تطلق مشروعا لتقييم مخاطر التحول للاقتصاد منخفض الانبعاثات

أعلن بنك كندا المركزي اعتزامه دراسة المخاطر المحتملة للتحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية على النظام المالي الكندي، من خلال مشروع مشترك مع هيئة الرقابة المالية والمصرفية في البلاد.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك كندا المركزي ومكتب الإشراف على المؤسسات المالية أعلنا اليوم الاثنين، اعتزامهما إطلاق مشروع تجريبي لاستخدام سيناريوهات التغير المناخي لتحقيق فهم أفضل للمخاطر التي يواجهها النظام المالي نتيجة أي تحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. وسيشارك عدد صغير من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين بشكل تطوعي في المشروع.



وبحسب البنك المركزي، يستهدف المشروع وضع سيناريو مناخي لتحليل قدرات السلطات والمؤسسات المالية على دعم القطاع المالي؛ من أجل تحسين مستوى الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالمناخ.



كما يستهدف المشروع تحسين فهم السلطات والمؤسسات المالية لاحتمالات المخاطر المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، كما يستهدف تحسين فهم السلطات لحوكمة المؤسسات المالية وإدارتها للمخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي.