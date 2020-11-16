يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماع العام للمجموعة والذى سيبدأ أعماله صباح غد الثلاثاء وعلى مدى ثلاثة أيام .

وسوف يلقى المستشار أحمد سعيد خليل كلمة خلال الاجتماع بصفته رئيساً للمجموعه التى تعقد بمشاركة 21 دولة من دول الشرق الأوسط الأعضاء بالمجموعة .

وتناقش الاجتماعات عدداً من القضايا من بينها طلبات راغبى شغل مقعد مراقب لدى المجموعة والتى من بينها الاتحاد الاوروبى لاعادة البناء والتنمية والمفوضية الأوروبية واتحاد المصارف العربية والمصرى العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا .

كما تناقش التعديل المقترح بشأن النظام الداخلى لبعض مبادئ الحوكمة الداخلية وكذلك الميزانية والحسابات الختامية وكذلك مناقشة التقييم المتبادل فى عمليات المتابعة لاداء العديد من الدول الأعضاء وعدد أخر من القضايا والموضوعات .

يذكر أن المستشار أحمد سعيد خليل هو أول مصرى يتقلد منصب رئيس المجموعة والتى تعد من المنظمات الدولية والإقليمية التى لها شأن كبير فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.