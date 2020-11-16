قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواجهة جشع التجار، إن سعر الطماطم في سوق 6 أكتوبر أقل بكثير من حيث الجملة عن التوزيع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن سعر الطماطم في سوق مدينة نصر وصل إلى 18 و19 جنيهًا للكيلو الواحد، منوهًا بأنها تصل إلى 14 و15 جنيهًا في بعض المناطق الشعبية.

وأوضح أن جودة الطماطم المتوفرة دون المستوى، مضيفًا: «أن تكون الطماطم بهذا السعر وبهذه الجودة وفي هذا التوقيت، جريمة»، على حد وصفه.

وأكد أنه لا بد أن يكون هناك سقفًا للربحية فيما يتعلق بسعر الطماطم على أقل تقدير، خصوصًا أن أسعارها تكون منخفضة جدًا لدرجة التسبب في خسارة للفلاحين، في بعض الأوقات من السنة.

وذكر أن الوضع يحتاج للضبط من قبل وزارة التموين وقطاع التجارة للداخلية، حتى لا يتحمل الناس أعباء أكثر مما يتحملونها، مشيرًا إلى أهمية سلعة الطماطم بالنسبة للجميع.