 تركيا تستنكر قرار إسرائيل مواصلة الاستيطان بالقدس الشرقية - بوابة الشروق
الإثنين 16 نوفمبر 2020 5:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

تركيا تستنكر قرار إسرائيل مواصلة الاستيطان بالقدس الشرقية

علم تركيا
علم تركيا
رويترز
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 4:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 4:13 ص

استنكرت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى "الوقوف ضد هذه الأعمال العدوانية".

وفي بيان لها، تعليقا على إعلان إسرائيل طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية، رأت الخارجية التركية أن "إسرائيل أظهرت مرة أخرى بهذا القرار أنها تواصل انتهاك القانون الدولي واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت: إن "إسرائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بوحدة جغرافية ومستقلة وذات سيادة، من خلال بناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية بين القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأضافت الخارجية التركية: "في اليوم الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ32 لقيادة دولة فلسطين، نذكر مرة أخرى بأن الأراضي الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني، وندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي الذين يدعمون رؤية حل الدولتين إلى معارضة مثل هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك