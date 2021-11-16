وصف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السيول التي تعرضت لها المحافظة قبل أيام بأنها كانت "قاسية" لعدم تعودهم على مواجهة مثل هذه الأمور.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الاثنين: "لما كان بينزل المطر العادي كان بيبقى فيه فرحة بين المواطنين.. لكن لما يكون بشكل تلج ينزل على بيوت معمولة بالطين والطوب اللبن فلازم تحصل خسائر".

وأضاف أن السيول الأخيرة لم تؤدِ إلى سقوط خسائر في الأرواح وهو الأمر الأهم بالنسبة له، مشيرًا إلى أنّ محافظات بالجمهورية بما فيها أسوان كانت قد شهدت مسبقًا سيولًا مدمرة وخسائر كبيرة.

ولفت إلى أنّ القيادة السياسية مهتمة بمعرفة التفاصيل الدقيقة، كما أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع بنفسه كل التطورات الجارية بشكل يومي.

وتضررت منازل عديدة في محافظة أسوان من جرّاء سيول قوية ضربت المحافظة قبل أيام وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ 11 سنة، علمًا بأنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية استبقت هذه الحالة المناخية الصعبة بالتحذير منها في تنبؤ أصدرته نهاية الأسبوع الماضي.

