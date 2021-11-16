 مقتل 3 طلاب إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية في باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 3 طلاب إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية في باكستان

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 1:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 1:13 م

قال مسؤولون إن قطارا اصطدم بحافلة مدرسية عند معبر سكة حديد غير خاضع للمراقبة اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة طلاب وإصابة أخرين.

وقال رئيس الشرطة المحلي سليم زيازي إن قطارا اصطدم بالحافلة التي كانت تحمل طلابا إلى المدرسة في ساعة الذروة الصباحية في بلدة شيخوبورا بإقليم البنجاب.

وأضاف أن سائق الحافلة أساء تقدير سرعة القطار وحاول المرور قبل أن يصل القطار.

وقال الطبيب حمد عمران إن طالبين توفيا على الفور، في حين توفى أخر متأثرا بإصابته في مستشفى محلي.

ويشار إلى أن مثل هذه الحوادث شائعة الحدوث في باكستان في مناطق عبور القطارات غير الخاضعة للمراقبة.

 


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