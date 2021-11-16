العراق يتوقع الدخول في موجة رابعة من وباء كورونا

توقعت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، دخول البلاد في الموجة الرابعة من وباء كورونا؛ بعد ظهور حالات حرجة للمصابين غير المطمعين بلقاح فيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة، هيثم العبيدي، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، إن "اليومين الماضيين شهدا ظهور حالات حرجة للمصابين غير الملقحين، وهذا مؤشر خطير، وقد ندخل من خلاله الموجة الرابعة للوباء مع دخول موسم البرد التي تكثر فيه الالتهابات التنفسية بأنواعها سواء الفيروسية أو كورونا "، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر بتلقي اللقاح أو الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أن الموجة الرابعة للوباء يمكن تمييزها عند ارتفاع عدد الإصابات عن المعدل الحالي، فضلا عن إصابتها للأطفال بنسبة عالية.