الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يبرمان اتفاقية مشتركة في مجال سلامة وأمن الطيران

وقع الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشتركة في مجال الطيران، تستند إلى معايير عالية الجودة في مجال سلامة وأمن الطيران وإدارة الحركة الجوية.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية قبل قليل عبر موقعها الرسمي: إن التوقيع يوفر فرصًا جديدة للمستهلكين وشركات الطيران والمطارات في كل من أرمينيا والاتحاد الأوروبي. وتشمل المزايا فرصًا جديدة للنقل الجوي، والمزيد من الاتصالات المباشرة والفوائد الاقتصادية لكلا الجانبين، وستكون جميع شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي قادرة على تشغيل رحلات مباشرة من أي مكان في الاتحاد إلى أي مطار في أرمينيا، والعكس صحيح لشركات الطيران الأرمينية.

وأضاف البيان أنه ستتم إزالة جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي وستضمن الأحكام المتعلقة بالمنافسة المفتوحة والعادلة تكافؤ الفرص.

وستسهل الاتفاقية الاتصالات الشعبية وتوسع الفرص التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا. كما ستكون أداة قيمة في تنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين الجانبين.

وقالت المفوضة أدينا فاليان، المسئولة عن التنقل والنقل: "ستسمح الاتفاقية الموقعة اليوم للاتحاد الأوروبي وأرمينيا بتقوية علاقات الطيران بينهما من خلال التكامل التدريجي في السوق. كما انها خطوة أساسية في استراتيجيتنا لتحقيق تعاون أوثق مع جيراننا. وستسمح الاتفاقية بمزيد من خيارات السفر للمواطنين، وفرصًا جديدة لصناعة الطيران تُعزز الاتصال مع الطرق والوجهات الجديدة لصالح المستهلكين وقطاع السياحة والاتصالات بين الأفراد".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل أرمينيا على مواءمة تشريعاتها مع قواعد ومعايير الطيران في الاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية والأمن والبيئة والتنظيم الاقتصادي والمنافسة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية، حسبما جاء في البيان.