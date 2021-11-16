ضبط متهم هارب من تنفيذ حكمين بالإعدام والمؤبد في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط شخص هارب من حكمين بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد، وبحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، و36 طلقة ذات العيار، وكمية من البرشام المخدر، أثناء تواجده في منطقه باكوس شرقي الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فإن المتهم المضبوط يدعى "أ. ز. ز"، عاطل، محل إقامته محافظة المنصورة، ومحكوم عليه بالإعدام شنقًا في قضية قتل "عمد"، وبالسجن المؤبد 25 عامًا في قضية حيازة سلاح.

وحرر محضر إداري بعملية الضبط بقسم شرطة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، وأخطرت النيابة حيث تباشر التحقيق، وجار اتخاذ إجراءات التنفيذ عليه.