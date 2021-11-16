حالة طوارئ بالكهرباء استعدادا لحفل افتتاح طريق الكباش

انتهت محافظة الأقصر من أعمال التجهيزات الخاصة بتأمين الاحتفالية افتتاح طريق الكباش، مع تأكيد إعلان حالة الطوارئ؛ حيث تم الدفع بمولدات وماكينات الديزل بمختلف القدرات مع تواجد فرق فنية على أعلى مستوى لتأمين الاحتفالية وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

وتابع السلطات التنفيذية بالمحافظة الاستعدادات النهائية لتأمين التغذية الكهربائية التي تجري بمدينة الأقصر وخاصة للأعمال الجارية بمعابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، وذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي.

وتم الانتهاء من تسكين ماكينات الطوارئ الخاصة بتأمين هذا الحدث الهام، كما تم توفير نحو 42 ماكينة من ماكينات الطوارئ.

وشملت أعمال التطوير تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار، وكذا أعمال الزراعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، لتحقيق مظهر حضاري متكامل للموقع بما يتفق مع القيمة الأثرية والسياحية للمنطقة بأكملها.