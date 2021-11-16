أحمد ياسين: فرصة التواجد في المنتخب لا تأتي كل يوم

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كشف أحمد ياسين، لاعب منتخب مصر ونادي البنك الأهلي، شعوره بخوضه المباراة الدولية الأولى له أمام الجابون.

وشارك أحمد ياسين مع منتخبنا الوطني أمام الجابون في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء، ضمن حسابات الجولة الأخيرة من تصفيات كاس العالم.

وقال أحمد ياسين بعد المباراة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "التواجد في صفوف منتخب مصر فرصة لا تأتي كل يوم، والجميع يساند اللاعبين الجدد من أجل التأقلم".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش يعطي فرصة لكل اللاعبين في الدوري، ويجب علينا كلاعبين القتال للتواجد في المنتخب هي فرصة عظيمة".

وأكمل لاعب البنك الأهلي: "عندما دخلت المعسكر شعرت بأنني في النادي، جميع اللاعبين يعاملونا كأننا منذ فترة معهم في المنتخب".

واتم: "سأبذل قصارى جهدي لاسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة، وسأواصل القتال للتواجد في المنتخب".