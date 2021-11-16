قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن قافلة الصندوق الموجهة إلى محافظة أسوان المكونة من 11 حاوية و5 سيارات جامبو بدأت الوصول تباعًا إلى ديوان عام المحافظة؛ تمهيدًا لبدء توزيع المساعدات على 14 نقطة ارتكاز تم تحديدها مع المحافظ اللواء أشرف عطية وعدد من شركاء المجتمع المدني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، صباح الثلاثاء، أن القافلة تضم 24 طنًا من المواد الغذائية الجافة و5 أطنان من الألبان والمعلبات و5 أطنان من الخضراوات و5 أطنان من اللحوم و5 أطنان من الدواجن، إضافة إلى 2000 بطانية و2000 سجادة و110 أسرَّة، سيتم توزيعها على الأسر المتضررة من السيول بداية من منتصف اليوم.

وأشار إلى أن إدارة الأزمات تتطلب توحيد الجهود من خلال المحافظ والأجهزة التنفيذية المحافظة، مضيفًا: «هناك لجنة خاصة بإدارة الأزمة إضافة إلى دور المجتمع المدني بتقديم يد العون واحتياجات المحافظة لاحتواء المشكلة».

وأكد متحدث تحيا مصر، أن المشكلة التي تعرضت لها أسوان ليست بالحجم المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي تعرض المنازل الموجودة في مخرات السيول للخطر الأكبر.

ولفت إلى وجود عدد كبير من مؤسسات العمل المجتمعي والمؤسسات القاعدية المنتشرة في كل قرية داخل أسوان، الأمر الذي يسهل فكرة التنقل والوصول إلى الأشخاص المستحقين، مشيدًا بجهود الدولة خلال الفترة الماضية وما تم إعداده في منظومة الري وإعادة التأهيل في عدم تفاقم الأزمة.

وذكر أن المحافظ أجرى اجتماعًا لتسكين عدد من الأسر المتضررة في مساكن مؤقتة لحين بناء منازلهم مرة أخرى طبقًا لمعايير ومواصفات تمنع تكرار الأزمة، مختتمًا: «نتخذ إجراءات احترازية للظروف التي تتكرر بشكل سنوي حتى يكون حجم الأزمة أقل مما عليه في السابق».