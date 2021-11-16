بريطانيا تنصح مواطنيها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء الضرورة

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا نصحت فيه مواطنيها، بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "لا تنصح الآن بتنفيذ أية زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية"، مضيفة أنّ "هناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق".

لبنان يشهد حاليًّا أزمة اقتصادية مالية مستمرة وصفها البنك الدولي بأحد أعمق حالات الانكماش في التاريخ الحديث وتسبب في اضطرابات سياسية.

وتفاقمت الأوضاع في البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا وانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 أودى بحياة 218 شخصًا.

وزادت الأمور سوءًا في الأيام الماضية، باشتعال أزمة عاصفة مع دول الخليج، أثارتها تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تناول فيها الدور السعودي والإماراتي في اليمن، وفهمت على أنّها إساءة للبلدين الخلجيين.