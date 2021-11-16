قالت الفنانة فريال يوسف، إن تقديمها لدور أم لطفل مصاب بمرض السكري ضمن حكاية «سكر مر» بمسلسل «ورا كل باب» لم يكن سهلًا، منوهة إلى أن التجربة التي تمر بها الأمهات في أوضاع مماثلة تحتاج قوة وإرادة كبيرة.

وتوجهت خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، بتحية من القلب إلى الأمهات اللائي منحهن الله أطفالًا مصابين بمرضى السكري أو أمراض أخرى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة إن حياتهم ليست سهلة.

وأشارت إلى أن الطفل آدم الذي قدم دور ابنها في المسلسل أوصل إليها الإحساس الخاص بمعاناته لمشكلة مرض السكري، وهو ما ساعدها على تقديم شخصيتها بالحكاية، مؤكدة أن القصة ترسل رسالة بإمكانية التعايش مع المرض بحلول طبية بل والتغلب عليه.

وذكرت أنها استمعت لبعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والأمهات اللائي لديهن أطفال مصابون بالمرض تحضيرًا لدورها بالمسلسل، متابعة: «الأم تعاني من سكات وتجد أن الألم يؤثر على حياتها شخصيًا أو مهنيًا».

وأوضحت أن العمل يسلط الضوء على مشاكل المرض عند الطفل وما يترتب عنه، معقبة: «الدراما ليس من دورها تقديم حالة كاملة، بل نقدم مجموعة من الحلول لتتمكن أي عائلة أو أم من التعامل مع المشكلة».

حكاية «سكر مر» هي الحكاية العاشرة من مسلسل «ورا كل باب»، بطولة مراد مكرم، ومنة فضالي، وفريال يوسف، وإيهاب فهمي، ورانيا الملاح، وزينب عبد الوهاب، ونايرة عارف، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد عبد السلام.