ائتلاف المعارضة السورية يرحب بعقوبات أوروبية بحق وزراء من حكومة الأسد

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات الأوروبية الأخيرة الصادرة ضد وزراء في حكومة الرئيس بشار الأسد.

وذكر الائتلاف، في بيان، إن العقوبات الجديدة "تمثل إشارة إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة داخله بالملف السوري بأن مواقفها تجاه النظام وجرائمه ثابتة".

واستطرد: "رغم أهمية هذه العقوبات وحزم العقوبات السابقة، إلا أنها تظل عاجزة عن إرغام النظام على الانصياع للقرارات الدولية".

وجدد الائتلاف مطالبته لجميع الأطراف الدولية "بتحمل مسؤولياتها والعمل على بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، بما يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية، تشمل تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا. وقال الاتحاد إن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل "مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين".