 العدل الأوروبية: سلطة وزير العدل البولندي على القضاة تتعارض مع قانون الاتحاد - بوابة الشروق
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العدل الأوروبية: سلطة وزير العدل البولندي على القضاة تتعارض مع قانون الاتحاد

علم بولندا
علم بولندا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 12:09 م

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن صلاحيات وزير العدل البولندي فيما يتعلق بالقضاة لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، حيث تُمارس هذه الصلاحيات دون ضمانات ملائمة.

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