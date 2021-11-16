العدل الأوروبية: سلطة وزير العدل البولندي على القضاة تتعارض مع قانون الاتحاد

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قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن صلاحيات وزير العدل البولندي فيما يتعلق بالقضاة لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، حيث تُمارس هذه الصلاحيات دون ضمانات ملائمة.