العدل الأوروبية: سلطة وزير العدل البولندي على القضاة تتعارض مع قانون الاتحاد

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن صلاحيات وزير العدل البولندي فيما يتعلق بالقضاة لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، حيث تُمارس هذه الصلاحيات دون ضمانات ملائمة.