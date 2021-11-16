بلماضي: نستحق التأهل للمرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال

قال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم إن منتخب بلاده يستحق التأهل للدور النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، ملمحا إلى أنه كان سيستقيل من منصبه لو فشل في تحقيق هذا الهدف.

وحسمت الجزائر صدارة المجموعة الأولى بعد تعادلها مع بوركينا فاسو 2/2 اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات، لترفع رصيدها إلى 14 نقطة.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة " كنت أنتظر مباراة صعبة جدا، هي شبيهة بمواجهة كوت ديفوار في دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا 2019. منتخب بوركينا فاسو من الفرق الكبيرة في أفريقيا رغم أنه لم ينجح في بلوغ المونديال، وأرى انه سيقول كلمته في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة".

وأضاف :" الأهم هو التأهل للدور الفاصل وأعتقد أننا نستحق ذلك بالنظر للنتائج التي حققنها والأهداف الكثيرة التي سجلناها، لو لم نتأهل لكان هذا فشلا ذريعا وكل واحد كان سيتحمل مسؤولياته وأنا أولهم. أؤكد أن مباراة اليوم أمام بوركينافاسو ستكسب اللاعبين مزيد من الخبرة استعدادا لما هو قادم".

واعترف بلماضي أن سيناريو المباراة التي خسرتها منتخب البرتغال أمام صربيا 1 / 2، في أذهان اللاعبين الذين سيطر عليهم الارتباك والخوف من تلقي الأهداف خاصة أمام منافس لم يكن لديه أي شيء يخسره. وأوضح أن فريقه تلقى هدفين من وضعيات غير مألوفة على مستوى وسط الدفاع، لافتا أنه كان بوسعه الفوز بنتيجة عريضة لو نجح محرز، في تسجيل الهدف الثاني قبل معادلة بوركينافاسو للنتيجة.