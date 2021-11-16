منع 30 موظفا من الدخول في الوحدات المحلية بالأقصر لعدم تلقيهم تطعيم كورونا

بدأت محافظة الأقصر، والوحدات المحلية التابعة لها، في منع العاملين في الدخول لدواوين العمل في المحافظة، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي الحصول على التطعيم.

وقال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، إن القرار تم تطبيقه على جميع الموظفين، حيث تم قيام مسؤول الدفتر بالاطلاع على كشوف الحاصلين على التطعيم من خلال فرق التطعيم التي سيرتها مديرية الصحة بالأقصر لتطعيم جميع العاملين في الوحدات المحلية والمصالح الحكومية خلال الفترة الماضية.

ولفت الهواري إلى أنه تم منع 30 موظفا من التوقيع بسجلات الحضور ومنع دخولهم الديوان، لحين الإتيان بمستند رسمي يثبت التطعيم بلقاح فيروس كورونا.