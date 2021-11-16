كورونا بالدول العربية: استمرار الأردن في تسجيل أعلى الإصابات

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، أمس/الإثنين/، مواصلة الأردن تصدره أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ، ليصل لإجمالي الإصابات 895 ألفا و 564 إصابة.

وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، شفاء 1790 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 853 ألفا و 406 حالات، بالإضافة لتسجيل 17 وفاة ليصل مجموع الوفيات 11255 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 45 إصابة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 948 ألفا و 271 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، شفاء 224 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 930 ألفا و236 حالة بنسبة تعاف 98.1 %، بالإضافة لتسجيل 3 حالات وفاة ،ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و 746 حالة بنسبة قدرها 1.6 %.

وأضاف البيان أن مليونا و 574 ألفا و 478 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و428 ألفا و512 شخصا، مقابل 24 مليونا و367 ألفا و790 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بلغ 24367790 شخصا حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 22428512 شخصا، فيما بلغ متلقى الجرعة الثالثة 1579478 شخصا

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 231 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 652 ألفا و966 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة بإجمالي 8 آلاف و588 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 624 آلاف و767 حالات.

أما في الجزائر، تم تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 78 مريضا للشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 208 آلاف و104 حالات، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 142 ألفا و776 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5 آلاف و991 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 413 ألفا و 34 حالة، دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة عند 2462.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة و236 إصابة جديدة و150 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، ونسبة الإصابات النشطة 0.7%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد 38188، بينما تم شفاء 66 حالة، ليصل الإجمالي إلى 36636، فيما وصل إجمالي الوفيات 807

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