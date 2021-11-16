﻿ حفتر: عقلي ملئ بأفكار لا تنضب إذا قُدر له تولي رئاسة ليبيا

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إن «عقله مليء بأفكار لا تنضب، إذا قُدر له تولي رئاسة البلاد بإرادة الشعب الليبي الحرة»، مؤكدًا أن له أعوان من رجال الوطن ونسائه قادرون على إنجاز ما يستجيب لأحلام الشعب في تحقيق النهضة والتقدم».

وأضاف حفتر، خلال كلمة له صباح الثلاثاء، أن «الشعب الليبي خير من يعلم حجم ما في ليبيا من خيرات ونعم وما تحتوي عليه من كنوز»، متابعًا: «لو وُضعت في أيدٍ أمينة أُحسنت إدارتها وتوجيهها ومستقبل الشعب والبلاد لن يكون محل شك».

ودعا «الشعب الليبي العظيم في تلك اللحظة التاريخية إلى ممارسة دوره بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وتوجيه أصواتهم حيث يجب أن تكون؛ لبدء رحلة المصالحة والسلام والبناء الاستقرار».

وأكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن دور الشعب لن ينتهي مع غلق صناديق الاقتراع، مختتمًا: «بل تبدأ رحلتنا المشتركة لبناء ليبيا الحرة المزدهرة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».