وزير الإنتاج الحربي يشيد بمعروضات الجناحين المصري والإماراتي في إكسبو 2020

تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، الجناحين المصري والإماراتي في معرض (إكسبو 2020 دبي)، والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الوزير -على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في معـرض (دبي للطيران 2021)- بالإطلاع على المعروضات بالجناحين المصري والإماراتي والاستماع لشرح العارضين، حيث أشاد بالجناح المصري وتميزه وظهوره بالشكل الذي يعكس الحضارة المصرية العريقة وفي نفس الوقت يعبر عن التطور الهائل الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة ومقومات مصر الطبيعية والسياحية والصناعية في الوقت الحالي؛ فضلاً عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار.

كما أشاد الوزير بالجناح الإماراتي، الذي يقدم فكرة شاملة عن الثقافة الإماراتية؛ ويعكس الأهداف الطموحة للدولة الإماراتية والتطور السريع الذي تشهده على مختلف المستويات.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن زيارة الوزير لمعرضيّ (إكسبو 2020) و"دبي للطيران 2021" تؤكد عمق علاقات التعاون بين البلدين والتكامل في المجالات كافة.

ولفت إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد -خلال تفقده للجناح المصري- أنه عكس مكانة وثقل جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والعالمي، وأن تصميم الجناح الإماراتي تميز بالإبتكار والحداثة، ويعكس إنجازات الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية.