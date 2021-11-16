تويتر تلغي التحديث التلقائي لواجهة التغريدات لمستخدمي الويب

أعلنت منصة التغريدات القصيرة "تويتر"، عن تحديث جديد لمستخدمي الويب، يلغي التحديث التلقائي لواجهة التغريدات (feed) لمستخدمي الويب.



وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن المنصة قدمت التحديث الجديد للقضاء على مشكلة ضياع التغريدات أثناء قراءة المستخدمين لها بسبب التحديث التلقائي، موضحا أن المستخدمين يمكنهم الآن تحديث واجهة التغريدات من خلال الضغط على شريط عداد التغريدات الذي سيظهر أعلى الواجهة.



وأشار "ذا فيرج" إلى أنه من خلال التحديث الجديد، سيعمل إصدار الويب من "تويتر" بالطريقة نفسها التي يعمل بها التطبيق على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد".