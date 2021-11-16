محافظ البحر الأحمر: جمعنا 9 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار خلال 72 ساعة

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنَّ عقوبة إلقاء المحلات المخلفات في الشارع تتراوح ما بين ألف حتى 20 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "إحنا مدينة سياحية والعقوبة هتطبق يعني هتطبق، لا يليق أبدًا وجود المخلفات بأي شكل في الشوارع"، مؤكدًا أن كل محل مسئول بتجميع المخلفات أمامه.

وتناول المحافظ، الحديث عن تطورات الأوضاع في المحافظة بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت بعض المناطق، وقال إنّ الموجة بدأت من الجنوب على الحدود من السودان، ثم دخلت مرسى علم فجر أول أمس، كما شهدت شلاتين أمطار متوسطة الشدة، موضحًا أنه لا توجد أي مشكلات أو تأثيرات على المواطنين.

وأضاف أنّه تم إغلاق 3 طرق مع الصعيد، ثم أعيد فتحها مرة أخرى، معلقًا: "لا توجد أي أعطال والحياة عادت لطبيعتها".

وأشار إلى أنّه تمّ تجميع تسعة ملايين متر مكعب من المياه خلال 72 ساعة، ومن المقرر استغلالها في الزراعة، مؤكدًا أنَّ وزارة الري نفذت أعمال حماية بالغة الأهمية ابتداء من 2016.